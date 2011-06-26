stepashkaj

Юлия stepashkaj

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Творческая личность

Логотип, плакат, визитку

Или новогоднюю открытку

Нарисую, начерчу,

В вектор все переведу!

А если серьезно, то...

Образование творческо-художественное. Общий стаж - с июля 2004 года. Работала только дизайнером и только в типографиях, где занималась цветокоррекцией и реставрацией фотографий, созданием макетов различной печатной продукции (визиток, календарей, этикеток, буклетов и всего остального, воспроизводимого на бумаге), а также печатей, штампов и всяческих вывесок. Corel и Photoshop успела изучить за это время вдоль и поперек, хотя... совершенству нет предела. Верно ведь? Поэтому каждый проект - это возможность открыть для себя что-то новое и интересное.

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Отзывы заказчиков

hustla
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
14 лет назад
PSD дизайн фирменного бланка в .DOCX
Хотелось бы по благодарить Юлию, за качественно выполненную в срок задачу! Рекомендую!
Работать с Николаем сплошное удовольствие! Надеюсь, что в будущем у нас будет еще много совместных проектов.
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Перевести лого в кривые
Представляете себе, я приехал с города уставший, смотрю в проект - а эта милая дама уже отрисовала логотип! причем я ее даже в исполнители не выбирал! ну и само собой как приличный джентельмен я обязан был ее выбрать! спасибо за качественный результат ЮЛИЧКА!)))
С такими людьми, как Роман Тимур, всегда приятно не только работать, но и просто общаться!
Ответный отзыв
roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Создание баннеров для интернет-магазина
Работой с Юлей очень доволен! Профи своего дела! Качество на высоте, выполняется всё быстрее срока сдачи! Рекомендую!
Самый лучший в мире работодатель! Четкое тех.задание, супер мгновенная оплата и просто приятное общение.
Ответный отзыв
skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$18
10 баллов
14 лет назад
Визитка, рекламка и календарик
Очень хорошая работа. Учтены все мои пожелания. Сделана уйма вариантов. Я работой довольна. Всем советую Юлю, как профессионала.
Замечательный работодатель! С такими людьми хочется работать постоянно!
Ответный отзыв
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Восстановление открыток
Юлия взялась за самую трудную открытку - цветную. Восстановлено. Спасибо.
Прекрасный работодатель! С такими людьми хочется работать на постоянной основе : )
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга