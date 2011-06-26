Творческая личность

Логотип, плакат, визитку

Или новогоднюю открытку

Нарисую, начерчу,

В вектор все переведу!

А если серьезно, то...

Образование творческо-художественное. Общий стаж - с июля 2004 года. Работала только дизайнером и только в типографиях, где занималась цветокоррекцией и реставрацией фотографий, созданием макетов различной печатной продукции (визиток, календарей, этикеток, буклетов и всего остального, воспроизводимого на бумаге), а также печатей, штампов и всяческих вывесок. Corel и Photoshop успела изучить за это время вдоль и поперек, хотя... совершенству нет предела. Верно ведь? Поэтому каждый проект - это возможность открыть для себя что-то новое и интересное.