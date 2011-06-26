Визитка, рекламка и календарик

Нужно сделать для детского сайта визитку с адресом сайта, рекламную листовку и календарик.

Визитка 50 на 90 мм. Полноцвет.

Листовка А5 Полноцвет. Все с одной стороны.

Календарик - любой детский принт с адресом моего сайта, с другой стороны календарик и тоже вставка с адресом сайта.

Форматы tiff и psd