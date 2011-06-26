Визитка, рекламка и календарик

Создание дизайна продукции. Будет предоставлен текст на-английском. В дизайн входит полное оформление, а именно возможные фото, клипарты и так далее. После предоставления текста нужна готовая оформленная с текстом брошюра. Брошюра — это непериодическое текстовое книжное издание объёмом ...
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Нужно сделать для детского сайта визитку с адресом сайта, рекламную листовку и календарик.
Визитка 50 на 90 мм. Полноцвет.
Листовка А5 Полноцвет. Все с одной стороны.
Календарик - любой детский принт с адресом моего сайта, с другой стороны календарик и тоже вставка с адресом сайта.
Форматы tiff и psd
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