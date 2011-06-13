Внести изменения в макет рекламного модуля

Верстка полиграфииЗакрыт10 заявок171 просмотр
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Необходимо внести изменения в уже разработанные макеты двух рекламных модулей (поменять фото и текст). Исходники предоставим.

В личку, аську не писать. Цену и сроки указывать обязательно.

Оплата WMR или Я.Д.

13 лет назад
irbol
Олег 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$8
1 день
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