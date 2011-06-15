Нужно сверстать каталог в Indesign (CS4)в формате A5 книжечкой 16 страниц. Есть готовые макеты отдельных страниц A4. Верстка в них примитив-вверху картинка, внизу текст. Не знаю сколько такая работа стоит, поэтому оставляйте заявки с ценой и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет в газету.6смна4см (информация об услугах с картинками иконками ) порядка 7 шт. подробности на почту
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно Разработать каталог для строительной компании. Каталог-портфолио А5 на 20 стр. Фото и тексты предоставим. Есть готовый логотип. Ждем сроки и цены.Завершен13 лет назад
- $50
Тут два вида фото (горизонтальное и вертикальное) ( http://narod.yandex.ru/disk/15798044001/sob.jpg и http://narod.yandex.ru/disk/15798073001/sob2.jpg ) нужно немного обработать (четкость, на фото собака отдает желтизной - а на самом деле собака бело-рыжая), на одной из фото убрать сверху ...Завершен13 лет назад
Требуется оформить обложку музыкального CD. Фото и текстовый материал уже подобраны, остается только обработать фотографии, скомпоновать макет, подобрать шрифты, расположение текста, элементов дизайна. Вроде бы несложная задача, но требуется дизайнерского мышления и желательно художественного образования. Всего 5 ...Закрыт12 лет назад
- $50
Нужно отрисовать свадебный пригласительный в стиле американского комикса: несложная, яркая картинка со смешными героями на продуктовую тематику. Пригласительный-книжка стандартного размера: форзац - рисунок-комикс, внутри справа - текст, слева - фамильные вензеля молодоженов, задник - логотип.Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно разработать макет визитки интернет-магазина автозапчастей для раздачи на улицах. 1. Визитка односторонняя 2. Текст: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ для ВСЕХ иномарок www.japoshkino.ru Логотип можно "выковырять" из вложения.Завершен13 лет назад
- $50
Появилась идея сделать карманные календарики. Размер 9.5 см на 6 см. Двухсторонний. На одной стороне календарь на 2011 год, а на другой стороне - что-нибудь оригинальное на тему "как стать умным". Это может быть какая-то инфографика, ...Завершен12 лет назад
Т.з.- сделать дизайн и верстку рекламного буклета с применением фирменного стиля для ресторана формата а4 сложенного в 3 раза. Дается - фон, текст, фото.Верстка полиграфии49 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать простой, но стильный макет визитки. Без логотипа, без названия фирмы. Необходимая информация на визитке: Фамилия Имя Отчество. Должность. Email. Телефон Цветовая гамма в стиле www.weblancer.net или habrahabr (серый/синий/коричневый/бежевый)Верстка полиграфии40 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Ищем реактивных исполнителей, по итогам выполненной работы будем передавать еще множество заказов. Характер работы: разработка презентаций торговых центров, исходников как правило мало, придется самим искать в интернете. В приложении существующая презентация - буклет, требуется разработать привлекательную. ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад