Рекламный буклет

Нужно сделать простой, но стильный макет визитки. Без логотипа, без названия фирмы. Необходимая информация на визитке: Фамилия Имя Отчество. Должность. Email. Телефон Цветовая гамма в стиле www.weblancer.net или habrahabr (серый/синий/коричневый/бежевый)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Т.з.- сделать дизайн и верстку рекламного буклета с применением фирменного стиля для ресторана формата а4 сложенного в 3 раза. Дается - фон, текст, фото.
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