Т.з.- сделать дизайн и верстку рекламного буклета с применением фирменного стиля для ресторана формата а4 сложенного в 3 раза. Дается - фон, текст, фото.
Верстка полиграфии49 заявок
Закрыт
13 лет назад
Т.з.- сделать дизайн и верстку рекламного буклета с применением фирменного стиля для ресторана формата а4 сложенного в 3 раза. Дается - фон, текст, фото.
Требуется дизайн и верстка двух сайтов в каждом по 8 внутренних страниц, жду ваших предложений
Создание скрипта для массового импорта статей для системы управления instantcms