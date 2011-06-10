Сверстать каталог A5 из файлов A4 в Indisign

Тут два вида фото (горизонтальное и вертикальное) ( http://narod.yandex.ru/disk/15798044001/sob.jpg и http://narod.yandex.ru/disk/15798073001/sob2.jpg ) нужно немного обработать (четкость, на фото собака отдает желтизной - а на самом деле собака бело-рыжая), на одной из фото убрать сверху ...