Конкурс на разработку календарика

# 1 — $ 50

Появилась идея сделать карманные календарики. Размер 9.5 см на 6 см.

Двухсторонний. На одной стороне календарь на 2011 год, а на другой стороне - что-нибудь оригинальное на тему "как стать умным". Это может быть какая-то инфографика, блок-схема, иллюстрация или что-то ещё. Обязательно наличие нашего логотипа: http://apolloteam.com.ua/images/logo.gif (думаю на той стороне, где будет календарь)

Также принимаются на рассмотрение и другие идеи.

Главная цель - сделать необычный, оригинальный календарик.

Разработанный макет будет пущен в тираж. Автор работы будет фигурировать у нас на сайте в качестве автора: http://apolloteam.com.ua и может получить часть тиража для собственного использования.