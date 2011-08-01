Конкурс на разработку календарика

$50
Верстка полиграфииЗавершен77 заявок3950 просмотров
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#1$50

Появилась идея сделать карманные календарики. Размер 9.5 см на 6 см.

Двухсторонний. На одной стороне календарь на 2011 год, а на другой стороне - что-нибудь оригинальное на тему "как стать умным". Это может быть какая-то инфографика, блок-схема, иллюстрация или что-то ещё. Обязательно наличие нашего логотипа: http://apolloteam.com.ua/images/logo.gif (думаю на той стороне, где будет календарь)

Также принимаются на рассмотрение и другие идеи.

Главная цель - сделать необычный, оригинальный календарик.

Разработанный макет будет пущен в тираж. Автор работы будет фигурировать у нас на сайте в качестве автора: http://apolloteam.com.ua и может получить часть тиража для собственного использования.

13 лет назад
apollonin
Дмитрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
13 лет назад
#1
Екатерина сделала отличный вариант календарика. Задание было не совсем чётко поставлено, поэтому Екатерина проявила фантазию и предложила очень интересный вариант, который хочется реализовать.
Хороший заказчик, мои 10 баллов, оплата сразу)
Заявки фрилансеров
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
13 лет назад
#1
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