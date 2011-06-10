Необходимо сверстать по шаблону акционную листовку для МЕТРО. Акционный текст + фото продукции. Расположение элементов строго стандартизировано. Работу необходимо завершить сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать 2 макета (наклейки на борт машины). Подробности кандидатам.
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