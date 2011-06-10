Нарисовать 2 макета (наклейки на борт машины)

Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать 2 макета (наклейки на борт машины). Подробности кандидатам.

13 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад
  • Похожие заказы

  • Верстка листовки А4 по шаблону. Срочно.

    $20

    Необходимо сверстать по шаблону акционную листовку для МЕТРО. Акционный текст + фото продукции. Расположение элементов строго стандартизировано. Работу необходимо завершить сегодня.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн+верстка: 2 каталога, папка, визитка

    $1280

    Добрый день, Нам требуется довольно большой объем работ по дизайну и верстке печатных материалов: - рекламный каталог компании (20-24 страницы); - каталог учебных программ компании на русском и английском языках (~100 страниц каждый); - папка (для упаковки ...

    Верстка полиграфии3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Макет в газету

    Макет в газету.6смна4см (информация об услугах с картинками иконками ) порядка 7 шт. подробности на почту

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать каталог A5 из файлов A4 в Indisign

    Нужно сверстать каталог в Indesign (CS4)в формате A5 книжечкой 16 страниц. Есть готовые макеты отдельных страниц A4. Верстка в них примитив-вверху картинка, внизу текст. Не знаю сколько такая работа стоит, поэтому оставляйте заявки с ценой и ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать календарик

    $50

    Тут два вида фото (горизонтальное и вертикальное) ( http://narod.yandex.ru/disk/15798044001/sob.jpg и http://narod.yandex.ru/disk/15798073001/sob2.jpg ) нужно немного обработать (четкость, на фото собака отдает желтизной - а на самом деле собака бело-рыжая), на одной из фото убрать сверху ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оформление обложки CD

    Требуется оформить обложку музыкального CD. Фото и текстовый материал уже подобраны, остается только обработать фотографии, скомпоновать макет, подобрать шрифты, расположение текста, элементов дизайна. Вроде бы несложная задача, но требуется дизайнерского мышления и желательно художественного образования. Всего 5 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн свадебного пригласительного-комикса

    $50

    Нужно отрисовать свадебный пригласительный в стиле американского комикса: несложная, яркая картинка со смешными героями на продуктовую тематику. Пригласительный-книжка стандартного размера: форзац - рисунок-комикс, внутри справа - текст, слева - фамильные вензеля молодоженов, задник - логотип.

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет визитки

    $20

    Нужно разработать макет визитки интернет-магазина автозапчастей для раздачи на улицах. 1. Визитка односторонняя 2. Текст: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ для ВСЕХ иномарок www.japoshkino.ru Логотип можно "выковырять" из вложения.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад