Верстка листовки А4 по шаблону. Срочно.

$20
Верстка полиграфииЗавершен7 заявок297 просмотров
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Необходимо сверстать по шаблону акционную листовку для МЕТРО. Акционный текст + фото продукции. Расположение элементов строго стандартизировано. Работу необходимо завершить сегодня.

13 лет назад
koks-nfs
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
HelenaTasty
Елена 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Все качественно и в сроки выполнено.
Хороший заказчик. Четкое ТЗ. Качественные исходники. Оплата вовремя. Рекомендую!
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