Дизайн брошюры

Создание дизайна продукции. Будет предоставлен текст на-английском. В дизайн входит полное оформление, а именно возможные фото, клипарты и так далее.

После предоставления текста нужна готовая оформленная с текстом брошюра.

Брошюра — это непериодическое текстовое книжное издание объёмом свыше 4, но не более 48 страниц, соединённых между собой ниткой при помощи шитья, скрепкой (скобкой), винтовой проволокой и др. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0)