Дизайн буклетов для магазина одежды

Нужна визитка на тему производства стальных дверей. Особых требований нет, так что дизайн на ваш вкус. Из текстовой информации – должно быть 2 телефона, адрес сайта и название компании. Физические размеры визитки 9x3 В комментариях сразу пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно разработать дизайн для буклета эвро формата 6 листов для магазина одежды.
Пропишите Ваши контакты - сброшу фотографии, и пропишите стоимость этой работы.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо внести изменения в уже разработанные макеты двух рекламных модулей (поменять фото и текст). Исходники предоставим. В личку, аську не писать. Цену и сроки указывать обязательно. Оплата WMR или Я.Д.Закрыт12 лет назад
- $160
Разработка подарочно-сувенирной открытки, как вложение в подписное издание. Тема - Мифы и Античность. Сроки исполнения 2 вариантов - на понедельник 20 июня. Основная идея - показать пересечение прошлого и настоящего через цитаты древних философов и мыслителей. Подобрать ИНТЕРЕСНЫЕ по ...Закрыт13 лет назад
Нарисовать 2 макета (наклейки на борт машины). Подробности кандидатам.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо сверстать по шаблону акционную листовку для МЕТРО. Акционный текст + фото продукции. Расположение элементов строго стандартизировано. Работу необходимо завершить сегодня.Завершен13 лет назад
- $15
Создать макет личной визитки. Интернет-магазин www.japoshkino.ruЗавершен13 лет назад
- $1280
Добрый день, Нам требуется довольно большой объем работ по дизайну и верстке печатных материалов: - рекламный каталог компании (20-24 страницы); - каталог учебных программ компании на русском и английском языках (~100 страниц каждый); - папка (для упаковки ...Верстка полиграфии3 исполнителяЗавершен12 лет назад
Макет в газету.6смна4см (информация об услугах с картинками иконками ) порядка 7 шт. подробности на почтуЗавершен13 лет назад
Нужно сверстать каталог в Indesign (CS4)в формате A5 книжечкой 16 страниц. Есть готовые макеты отдельных страниц A4. Верстка в них примитив-вверху картинка, внизу текст. Не знаю сколько такая работа стоит, поэтому оставляйте заявки с ценой и ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно Разработать каталог для строительной компании. Каталог-портфолио А5 на 20 стр. Фото и тексты предоставим. Есть готовый логотип. Ждем сроки и цены.Завершен13 лет назад