Дизайн буклетов для магазина одежды

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Добрый день.

Нужно разработать дизайн для буклета эвро формата 6 листов для магазина одежды.

Пропишите Ваши контакты - сброшу фотографии, и пропишите стоимость этой работы.

Спасибо.

13 лет назад
impulsemedia
Ольга Гузь 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад