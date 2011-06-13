Нарисовать несложную визитку

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Нужна визитка на тему производства стальных дверей. Особых требований нет, так что дизайн на ваш вкус. Из текстовой информации – должно быть 2 телефона, адрес сайта и название компании.

Физические размеры визитки 9x3

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки и способы связи (icq предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту, только через Яндекс.Деньги

13 лет назад
Crugko
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад