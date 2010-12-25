Требуется копирайтер для большого объема

Требуется копирайтер для написания большого объема текстов.

Около 100к-120к знаков на технические темы.

Оплата для начала 80р за 1000 знаков

Оставляйте заявки здесь. В личку просьба не писать.

Указывайте координаты для связи с вами. Предпочтительно icq

Возможна предоплата и постоянное сотрудничество. Нужен ответственный исполнитель, что бы меня не подводил и я не тратил время на поиски нового исполнителя.

Заявки скрытые.