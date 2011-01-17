Рерайтер

КопирайтингЗакрыт13 заявок940 просмотров
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Написание текстов Бухгалтерской тематики (5шт.):

Тестовое задание - Нулевая отчетность

Текст 2000 знаков. Текст должен структурированным, максимум полезной информации.

Если Вы готовы работать, присылайте сделанное задание.

Оплата по количеству знаков без пробелов.

Оплата 1 $ за 1000 знаков при рерайте готового текста, 1,5 $ при поиске материалов и создании уникальной статьи.

Оплата по WM

Тестовое задание не оплачивается!!!

Ольга [email protected]

13 лет назад
machta
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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