На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер, а в дальнейшем корректор текстов пропущенных через гугл переводчик в одном лице. Подробнее: На данный момент требуется делать описания к товарам(генераторы, двигатели и т.п.), статьи от 1000 знаков. В дальнейшем нужно будет ...