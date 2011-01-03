Необходим копирайтер

КопирайтингЗакрыт5 заявок257 просмотров
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Необходимо периодически добавлять новые товары в интернет магазин и произвести правку текстов у существующих товаров.

13 лет назад
GreenBucks
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bandeross30
Владимир 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
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