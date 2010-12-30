Требуется копирайтер

Для наполнения сайтов различной тематики требуется квалифицированный СЕО-копирайтер. Оплата - 150 руб/1000 бп.

Отбор будет строгий, поэтому просьба не беспокоить новичков и тех, кто, не уверен в своих силах.

Предложения принимаются до 10.01.2011 г. Наличие портфолио - обязательно.

Предложения принимаются в ЛС, а также на почту - [email protected]