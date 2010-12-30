Приветствую вас!

Польщена тем, что вы посетили мою страницу.

Для начала знакомства расскажу немного о себе.

Я - разносторонне развитый человек, находящийся в поиске. Главная цель - найти такую работу, которая приносила бы не только прибыль, но и удовольствие.

Свой творческий потенциал я начала реализовывать еще со школьной скамьи. Никогда не понимала, почему у некоторых написание сочинений вызывало трудности? Для меня это было естественно и легко, а главное - очень интересно. Мысль за мыслью выливались в текст, который обязательно прочитывался и обсуждался всем классом на уроке литературы. Похвально, но недостаточно... И с этого момента началось метание между гуманитарием и техническими науками. В результате - окончание школы с золотой медалью, но цель ведь не достигнута... Чем заниматься дальше? Вопрос открытый.

В 2004 году поступаю в Национальный авиационный университет. Специальность - Оборудование воздушных судов. Устрашающе звучит, вызывает интерес... Но не заводит! Окончание университета в 2010 году стало завершением небольшой главы в истории моего поиска.

2008-2009 гг - работа экономистом в ОАО "Банк "Финансы и кредит". Пришлось с нуля учить проводки, счета, набираться опыта в сфере экономики. Не слабо заинтересовала меня эта работа, приняла решение менять квалификацию. В связи с этим открываю новую главу - в 2010 г поступаю, опять таки в НАУ, но теперь уже на экономический факультет. Второе образование лишним не бывает)

Но тяга к письму не дает моей совести успокоиться. Творческий потенциал не реализован, что заставляет меня двигаться дальше, и в конечном итоге приводит на www.weblancer.net.

Если у вас хватило терпения дочитать до конца краткую историю моего поиска, то, возможно, вы уже мой потенциальный заказчик)

С удовольствием рассмотрю любое предложение! Буду рада быть полезной!