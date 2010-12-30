Sharshova

Татьяна Шаршова Sharshova

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Приветствую вас!

Польщена тем, что вы посетили мою страницу.

Для начала знакомства расскажу немного о себе.

Я - разносторонне развитый человек, находящийся в поиске. Главная цель - найти такую работу, которая приносила бы не только прибыль, но и удовольствие.

Свой творческий потенциал я начала реализовывать еще со школьной скамьи. Никогда не понимала, почему у некоторых написание сочинений вызывало трудности? Для меня это было естественно и легко, а главное - очень интересно. Мысль за мыслью выливались в текст, который обязательно прочитывался и обсуждался всем классом на уроке литературы. Похвально, но недостаточно... И с этого момента началось метание между гуманитарием и техническими науками. В результате - окончание школы с золотой медалью, но цель ведь не достигнута... Чем заниматься дальше? Вопрос открытый.

В 2004 году поступаю в Национальный авиационный университет. Специальность - Оборудование воздушных судов. Устрашающе звучит, вызывает интерес... Но не заводит! Окончание университета в 2010 году стало завершением небольшой главы в истории моего поиска.

2008-2009 гг - работа экономистом в ОАО "Банк "Финансы и кредит". Пришлось с нуля учить проводки, счета, набираться опыта в сфере экономики. Не слабо заинтересовала меня эта работа, приняла решение менять квалификацию. В связи с этим открываю новую главу - в 2010 г поступаю, опять таки в НАУ, но теперь уже на экономический факультет. Второе образование лишним не бывает)

Но тяга к письму не дает моей совести успокоиться. Творческий потенциал не реализован, что заставляет меня двигаться дальше, и в конечном итоге приводит на www.weblancer.net.

Если у вас хватило терпения дочитать до конца краткую историю моего поиска, то, возможно, вы уже мой потенциальный заказчик)

С удовольствием рассмотрю любое предложение! Буду рада быть полезной!

Отзывы заказчиков
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Рерайт текстов со вставкой ключевых фраз.
Спасибо! Хорошие тексты, все ок!
Хороший заказчик, четко поставленное ТЗ. Оплату получила своевременно и в полном объеме. Спасибо!
Ответный отзыв
sensation
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Нужны пишущие журналисты, копирайтеры
Замечательный работник! Сотрудничаем длительное время. Выдает качественные тексты (и стилистически, и грамматически), в больших объемах и в короткие сроки. А это редкость. Отлично поработала для нашего интернет-магазина, писать может на любую тему и все обрисует, как надо! Очень довольны сотрудничеством и надеемся на продолжение!
Хороший заказчик, своевременная оплата и понятное ТЗ. Была рада сотрудничеству
Ответный отзыв
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв
$2
10 баллов
13 лет назад
Ищем хорошего копирайтера
Татьяна прекрасный специалист в сфере копирайта. Мне очень нравится качество ее текстов. Работу выполняет на отлично и всегда в срок. Я намерен продолжать работать с Татьяной еще длительное время. Рекомендую ее как ответственного и надёжного исполнителя.
Хороший заказчик, адекватное ТЗ и своевременная оплата. Была рада сотрудничеству
Ответный отзыв
demien
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Написать тексты для детского сайта
Отличный исполнитель. Тексты были написаны в самые кратчайшие сроки, причем, не только полезные для поисковых машин, но и очень интересные и познавательные для людей, так что всем рекомендую!
Хороший заказчик. Задание было сформулировано четко и грамотно, что позволило без труда с ним справиться. Оплату произвел в срок, как и было обещано. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#418
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#332
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1517