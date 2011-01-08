Рерайтер новостей на постоянной основе

Нужен человек, желательно из Украины, умеющий связно излагать мысли и качественно рерайтить.

Суть задания:

У Вас будет список новостных сайтов разбитый по 6 городам. Ежедневно для каждого города нужно будет делать рерайт свежих новостей и отправлять их нам на почту.

Для каждого города нужно по 3 новости объемом 1000-1200 знаков.

Отправлять нужно в течении дня. Город сделали (3 новости) – тут же отправили.

Крайний срок сдачи последнего файла 17.00 по МСК

Всего в день нужно делать 18 новостей. Рабочая неделя – 5 дней.

Можем предложить за такую работу $180. Также, можно разбить вакансию на двух исполнителей, на неполный рабочий день по 9 новостей (с соответственным изменением оплаты).

Если условия Вам подходят - оставляйте аську и пару примеров выполненных Вами новостных текстов.

Спасибо.