На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер

КопирайтингЗакрыт17 заявок661 просмотр
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На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер.

Подробнее:

На данный момент требуется делать описания к товарам(генераторы, двигатели и т.п.), статьи от 1000 знаков + таблицы, дам доступ к сайту, а вы будете заполнять страницы. В дальнейшем нужно будет делать описание к видео роликам(это и станет основной работой), брать идеи при этом можно будет с других сайтов. Понадобится делать 10-20 статей в день, статьи от 1000 знаков. Оклад 2000 рублей в неделю, за 100 написанных статей.

P.S.В icq прошу писать только тех, кто действительно заинтересован в работе. Все остальные вопросы в личные сообщения.

13 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
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