Штатный удаленный рерайтер - копирайтер

Нужны исполнители для рерайта простых текстов. Работа постоянная в течении дня. Оплата вебмани раз в месяц в 20-х числах. Цена небольшая, зато большие объемы. Можно новичков. Связываться только по скайпу mega-market1 или асе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
В нашей компании открыта вакансия: рерайтер - копирайтер.
Должностные обязанности:
- обработка текстов: статьи, публикации, обзоры, корректировка технической документации (инструкции, системы помощи и поддержки пользователей).
График работы: с 10.00 до 14.00 ( Красноярск - с Москвой +4 часа разницы)
Оплата: сдельно/
рерайт по исходникам: 20 рублей 1000 зн.
рерайт+поиск информации для рерайта: 30рублей 1000 зн.
копирайт (главная страница - обычно страница о компании либо о сайте) 100 рублей 1000зн.
копирайт 70 рублей
Уникальность текста не ниже: 90 -100%, проверка производится c помощью advego plagiatus и на предмет соответствия ТЗ.
Месячный объем работ: от 20 000 до 250 000 знаков, по желанию возможно увеличение объемов.
Связь по e-mail.
В связи с официальной отчетностью перед клиентами необходимо будет заключить договор о сотрудничестве между физ. лицом и ИП.
В конце каждого месяца происходит подписание акта выполненных работ (по почте России) и оплата Яндекс деньгами.
В январе - оплата по факту сделанной работы, на следующий день.
Р.S. Надеемся найти добросовестного партнера.
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