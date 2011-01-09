Штатный удаленный рерайтер - копирайтер

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

В нашей компании открыта вакансия: рерайтер - копирайтер.

Должностные обязанности:

- обработка текстов: статьи, публикации, обзоры, корректировка технической документации (инструкции, системы помощи и поддержки пользователей).

График работы: с 10.00 до 14.00 ( Красноярск - с Москвой +4 часа разницы)

Оплата: сдельно/

рерайт по исходникам: 20 рублей 1000 зн.

рерайт+поиск информации для рерайта: 30рублей 1000 зн.

копирайт (главная страница - обычно страница о компании либо о сайте) 100 рублей 1000зн.

копирайт 70 рублей

Уникальность текста не ниже: 90 -100%, проверка производится c помощью advego plagiatus и на предмет соответствия ТЗ.

Месячный объем работ: от 20 000 до 250 000 знаков, по желанию возможно увеличение объемов.

Связь по e-mail.

В связи с официальной отчетностью перед клиентами необходимо будет заключить договор о сотрудничестве между физ. лицом и ИП.

В конце каждого месяца происходит подписание акта выполненных работ (по почте России) и оплата Яндекс деньгами.

В январе - оплата по факту сделанной работы, на следующий день.

Р.S. Надеемся найти добросовестного партнера.