Требуется для постоянного сотрудничества 2 веб дизайнера. Должностные обязанности: Разработка дизайна шапок сайтов. Разработка уникальных дизайнов сайтов. Разработка веб баннеров для рекламных компаний. Условия ...
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать дизайн для сайта компании, занимающейся производством лакокрасочной продукции( кроме того, данная компания занимается также строительством промышленных объектов, отделочными работами, проектированием - что желательно также отобразить в дизайне). Требуется не ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!Требуется консультация по Виртумарт 2,5 в сфере настройки оптовых цен. Ваши предложения в личку.Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать следующиие правочки: 1)На старом сайте autodop24.ru при нажатии на кнопочку + или - количество товаров в корзине автоматически обновляется. На новом http://autodop24.nado-reklamu.ru ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый вечер, Уважаемые фрилансеры! Требуется веб. дизайнер на постоянную работу. Условия сотрудничества: 1. Постоянное присутствие в сети, либо в определенное время, но как мин. 4 часа в день. ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, Уважаемые Фрилансеры. Для магазина на VirtueMart необходимо реализовать вывод истории заказов пользователя (в его кабинете) по месяцам: 1, 2, 3, - общий список. Верстка магазина уже готова. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Доброго времени суток,уважаемые фрилансеры!Необходимо сделать макет листовки,исходники предоставляются. заказ срочный.Пишите в личку.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $40
Доброе утро, уважаемые фрилансеры. Необходимо поднять ТИЦ сайта с 0 до 10. Бюджет 1000 р. - оплата по факту+аванс. Если все нормально, то есть еще 2 сайта, по этому стабильно 1000 р за ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $40
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать трехколоночный дизайн сайта-каталога для справочника по детским организациям. Необходимо 2 варианта для клиента. В верху шапка. В левой колонке - баннер(обложка текущего ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо размножить название сайта для прогонки его в каталогах. Длина названия не более 70 зн с пробелами. ТЗ во вложении. Срок: сегодня. Далее нужно будет размножить описание - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. В нашей компании открыта вакансия: рерайтер - копирайтер. Должностные обязанности: - обработка текстов: статьи, публикации, обзоры, корректировка технической документации (инструкции, системы помощи ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт14 лет назад