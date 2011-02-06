Startov

Владимирович Startov

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Startov Company -это студия интернет-технологий и поддержки малого бизнеса.

  • Для постоянного сотрудничества требуется дизайнер

    Требуется для постоянного сотрудничества 2 веб дизайнера. Должностные обязанности: Разработка дизайна шапок сайтов. Разработка уникальных дизайнов сайтов. Разработка веб баннеров для рекламных компаний. Условия ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать дизайн для сайта компании, занимающейся производством лакокрасочной продукции( кроме того, данная компания занимается также строительством промышленных объектов, отделочными работами, проектированием - что желательно также отобразить в дизайне). Требуется не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Консультация по Виртумарт 2, 5

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!Требуется консультация по Виртумарт 2,5 в сфере настройки оптовых цен. Ваши предложения в личку.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правки по virtuemart 2.0 корзина + производители

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать следующиие правочки: 1)На старом сайте autodop24.ru при нажатии на кнопочку + или - количество товаров в корзине автоматически обновляется. На новом http://autodop24.nado-reklamu.ru ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Удаленный дизайнер на постоянку

    $250

    Добрый вечер, Уважаемые фрилансеры! Требуется веб. дизайнер на постоянную работу. Условия сотрудничества: 1. Постоянное присутствие в сети, либо в определенное время, но как мин. 4 часа в день. ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вывести сортировку товаров пользователей VM

    Добрый день, Уважаемые Фрилансеры. Для магазина на VirtueMart необходимо реализовать вывод истории заказов пользователя (в его кабинете) по месяцам: 1, 2, 3, - общий список. Верстка магазина уже готова. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать макет листовки

    $20

    Доброго времени суток,уважаемые фрилансеры!Необходимо сделать макет листовки,исходники предоставляются. заказ срочный.Пишите в личку.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • К вечеру сделать простой макет для каталога

    $40

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать трехколоночный дизайн сайта-каталога для справочника по детским организациям. Необходимо 2 варианта для клиента. В верху шапка. В левой колонке - баннер(обложка текущего ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размножить название для регистрации

    $10

    Необходимо размножить название сайта для прогонки его в каталогах. Длина названия не более 70 зн с пробелами. ТЗ во вложении. Срок: сегодня. Далее нужно будет размножить описание - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Штатный удаленный рерайтер - копирайтер

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. В нашей компании открыта вакансия: рерайтер - копирайтер. Должностные обязанности: - обработка текстов: статьи, публикации, обзоры, корректировка технической документации (инструкции, системы помощи ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

mary-svet
Марина 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Размножить название для регистрации
Приятно было работать, заказчик понятно объяснил, что ему нужно, с оплатой тоже не возникло проблем. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Работа была выполнена в срок, качественно.
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