Доброе утро, уважаемые фрилансеры. Необходимо поднять ТИЦ сайта с 0 до 10. Бюджет 1000 р. - оплата по факту+аванс. Если все нормально, то есть еще 2 сайта, по этому стабильно 1000 р за ...