Качественное ручное размножение статей, написание шаблонов, рерайт текста

Имею высшее экономическое образование, стаж работы бухгалтером свыше 10лет, долгое время занимаюсь рерайтингом и размножением текстов. Тематика любая.

Предлагаю Вам услугу по размножению (генерации) статей, а также рерайт текстов.

Размножение или генерация статей осуществляется вручную по 10 шинглам, с процентом уникальности 98-100 % (либо по 8-9 словным шинглам с процентом уникальности 90-95 %). На выходе количество статей любое до 2000. Но, конечно же, чтобы получить высокую уникальность, количество текстов должно быть небольшое, (лучше до 200 - 500), либо лучше будет размножение текстов на основе нескольких исходных текстов. Работаю методом ручной подстановки синонимов, рерайта и перестановки частей предложения с изменением его структуры.

Статьи можно получить в txt, html, в одном файле либо каждую в отдельном. В стоимость заказа входит создание описаний и названий, расстановка тег, расстановка ссылок случайным способом.

Статьи размножаются так: Сначала делается рерайт (1 - 5 рерайтов по необходимости и возможности) каждого предложения [||||], перестановка слов и словосочетаний (в результате изменяется структура исходного предложения) [||||]. Затем почти на каждое слово "отрерайченного" текста вручную подставляются синонимы {|||{||}}. Также по возможности меняются местами абзацы или количество предложений в статьях. В результате получается шаблон (формула), состоящий из сложных вложенных конструкций. Далее с помощью программы-генератора по шаблону создаются тексты в нужном количестве.

Поскольку синонимы подбираются вручную, читабельность текста сохраняется, а рерайт предложений позволяет сделать каждую статью отличной от других на 90-100% (в зависимости от шингла).

На уникальность влияет объем статьи и количество вариантов. Чем больше размер текста и меньше количество генераций (а также меньше количество сложных терминов, не подлежащих синонимизации и изменению), тем выше процент уникальности. Для 98-100% (при 10сл. шингле) уникальности сгенерированных статей, рекомендовано 2-3 тысячи символов и до 200-500 штук вариантов.

Стоимость создания и расстановки названий, описаний, тег и ссылок включены в цену. От Вас только требуется подробное описание того, что Вам нужно.

Срок исполнения заказа – до 3 дней в зависимости от нагрузки.

Размножение с созданием заголовков и расстановкой ссылок – 10WMZ за 1000 символов СП

Создание шаблонов под размножение - 8WMZ за 1000 символов СП

Создание заголовков и описаний - 2 WMZ

Расстановка ссылок в готовых ваших статьях - 3 WMZ

Рерайт текста – 2WMZ за 1000 символов СП

Написание статьи (копирайтинг) по вашим ключам - 3WMZ за 1000 символов СП

Отзывы можно увидеть здесь - http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=519780