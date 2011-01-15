Нужна статья о сайтах-агрегаторах заявок с бирж фриланса (flance.ru и другие). Расскажите в статье: - что такое сайты-агрегаторы; - приведите примеры агрегаторов заявок с бирж фриланса (2-3 агрегатора); - ...
Размножить название для регистрации
Необходимо размножить название сайта для прогонки его в каталогах. Длина названия не более 70 зн с пробелами. ТЗ во вложении.
Срок: сегодня.
Далее нужно будет размножить описание - примерно еще рублей 200.
Выбранный исполнитель
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