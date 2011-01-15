Размножить название для регистрации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка160 просмотров

Необходимо размножить название сайта для прогонки его в каталогах. Длина названия не более 70 зн с пробелами. ТЗ во вложении.

Срок: сегодня.

Далее нужно будет размножить описание - примерно еще рублей 200.

14 лет назад
Startov
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mary-svet
Марина 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена в срок, качественно.
Приятно было работать, заказчик понятно объяснил, что ему нужно, с оплатой тоже не возникло проблем. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mary-svet
Марина 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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