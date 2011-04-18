Удаленный дизайнер на постоянку

Приветствую, на удаленную работу требуется дизайнер хорошего уровня. С опытом работы, хорошим портфолио. Оплата попроектно Частичная занятость С меня четкое ТЗ и своевременная оплата, с Вас - отличный дизайн, ответственность, способность доводить работу до требуемого уровня. P.S: кандидатам буду давать тестовое ...
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Добрый вечер, Уважаемые фрилансеры! Требуется веб. дизайнер на постоянную работу.
Условия сотрудничества:
1. Постоянное присутствие в сети, либо в определенное время, но как мин. 4 часа в день.
2. Хороший уровень работ и наличие опыта будет плюсом.
3. Оперативность в работе.
4. Внимательность к мелочам и деталям Т.З. клиента.
Условия оплаты:
По проектно, после сдачи проекта клиенту.
Т.е. за согласованный макет оплата поступает на расчетный счет либо электронный кошелек в среднем с задержкой 7-10 дней.
Средние число проектов в месяц 5-6
Средняя стоимость макета 1000 -1500 р.
баннера - 400р.
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