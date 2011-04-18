Удаленный дизайнер на постоянку

Добрый вечер, Уважаемые фрилансеры! Требуется веб. дизайнер на постоянную работу.

Условия сотрудничества:

1. Постоянное присутствие в сети, либо в определенное время, но как мин. 4 часа в день.

2. Хороший уровень работ и наличие опыта будет плюсом.

3. Оперативность в работе.

4. Внимательность к мелочам и деталям Т.З. клиента.

Условия оплаты:

По проектно, после сдачи проекта клиенту.

Т.е. за согласованный макет оплата поступает на расчетный счет либо электронный кошелек в среднем с задержкой 7-10 дней.

Средние число проектов в месяц 5-6

Средняя стоимость макета 1000 -1500 р.

баннера - 400р.