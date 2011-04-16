Веб-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок222 просмотра
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Нужен Веб-дизайнер на долговременное сотрудничество из Перми.

Создание дизайна для сайтов а также флеш анимации.

Работа по договору подряда.

Компания ООО "Визио"

13 лет назад
Rumus
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
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