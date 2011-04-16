Веб-дизайнер

Есть простая и малоизвестная ЦМС, настройка заключается в переделке одного файла темплейт и файла стилей. Нужно сто несложных дизайнов, в строгом стиле. Шапка и левое/правое меню, подвал. В шапке картинка, у меню или картинки фоном ...