Приветствую,

на удаленную работу требуется дизайнер хорошего уровня.

С опытом работы, хорошим портфолио.

Оплата попроектно

Частичная занятость

С меня четкое ТЗ и своевременная оплата, с Вас - отличный дизайн, ответственность, способность доводить работу до требуемого уровня.

P.S: кандидатам буду давать тестовое задание, которое оплачу, если сделаете как нужно.