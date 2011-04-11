В студию требуется дизайнер.

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Студия http://uplab.ru ищет удаленного дизайнера на постоянное сотрудничество

Нагрузка 2-4 проекта в месяц

плюс

-создание аватар групп для социальных сетей

- статичные баннеры для текущих клиентов

- доработки по сайтам, которые находятся у нас на продвижении и поддержке

Обязательно отчет по каждому дню работы.

график 5 через 2 с 10 до 18

Повышение ЗП после 1-го месяца успешной работы