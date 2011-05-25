Веб-дизайнер (Минск)

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Компания приглашает на постоянную работу веб-дизайнера, творческого, талантливого и креативного человека. Требования: высокий уровень Photoshop, приветствуется навыки в Flash, наличие в портфолио не менее 7 работ, владение проектирования интерфейсов, достойный уровень юзабилити; С нашей стороны мы гарантируем: достойную оплату труда, участие в интересных и разноплановых проектах, уважительное отношение к мнению дизайнера, соц. пакет, дружный коллектив, офис в центре города. Отправляйте резюме и портфолио (не менее 7 работ) на e-mail: [email protected]

Только: Республика Беларусь, Минск;

13 лет назад
wit-jl
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
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