Веб-дизайнер на удаленку

$1000
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок798 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется на постоянную удаленную работу Веб-дизайнер.

Обязанности - разработка дизайна сайтов, разработка баннеров.

Условия - 1 проект (дизайн сайта) / 1500 руб., свободный график, нельзя добавлять работы в портфолио на публичных сервисах.

Требования - постоянно на связи.

Оплата нал./безнал./эл. платежи

13 лет назад
1QQ
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Claris
Крис 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
Ответственный, талантливый специалист. Будем сотрудничать на постоянной основе!
Мои 10 баллов. Доволен сотрудничеством. Заказчик оказался не злым, серым волком, а вполне адекватным и приятным человеком. Были доступно преподнесены требования к проекту. Работать легко и удобно. Оплата моментальная по выполнению заказа. И чего еще можно пожелать от работы?
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер сайтов

    $1000

    Требуется опытный дизайнер для выполнения стабильно поступающих заказов. Мы готовы сотрудничать с дизайнером, который обязательно владеет: — типографикой, — навыками проектирования интерфейсов, — умением ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер (сайты, интерфейсы), Пенза

    $500

    Задача: быть дизайнером. Требования: - знание хотя бы основ типографики; - хоть какое-то представление об юзабилити и проектировании интерфейсов; - непреодолимое желание делать удобные сайты и приложения; ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Требуется дизайнер на сдельной основе. от 200 у.е. за дизайн главной + 5-6 доп страниц.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется web-дизайнер на постоянку (удаленно)

    $1000

    В нашу веб-студию требуется дизайнер главных страниц сайтов и порталов. По сути арт-директор. Его задача: по утвержденному тех.макету – отрисовать концепт-идею – главную страницу сайта. А также это разработка, утверждение других фирменных образов – компании ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • На проектную работу ищется техдизайнер

    Вы нам подойдете, если: 1) не пропадаете безвести 2) генерируете как минимум неплохие идеи 3) умеете рисовать для того, чтобы на уровне эскиза можно было понять ход мыслей и утвердить идею 4) внимательны к деталям ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер сервиса на постоянку

    Есть новый сервис, содержит несколько разделов, в том числе анкеты пользователей. Нужен человек, который согласен на постоянной основе работать над дизайном и юзабилити сервиса. Хорошо бы и верстку делал при необходимости. Ищется креативный человек, бонусы ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются web-дизайнеры

    Требуются web-дизайнеры. Оплата попроектная. Высылайте резюме на [email protected]. Обязательно укажите опыт работы, навыки, ссылки на свои работы, примерную стоимость этих работ, контактные данные: скайп, icq, телефон, наиболее предпочтительный канал связи

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер сайтов для постоянного сотрудничества

    Требования к специалисту по дизайну сайтов, графики (фирменный стиль/лого/полиграфия) : - Наличие отличного портфолио; - Создающий великолепные макеты сайтов и т.д.; - Креативность мышления; - Ответственно подходящий к поставленной задаче; - Честность; - Исполнительность. Как и в чем ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер сайтов

    Веб-студия ищет специалистов в молодую развивающуюся команду на удаленную работу. Основными направлениями которой являются: создание сайтов, оптимизация, продвижение, сопровождение и тех.обслуживание. Требования к специалисту по дизайну сайтов (фирменный стиль/лого) - Креативность мышления. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад