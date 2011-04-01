Дизайнер сервиса на постоянку

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть новый сервис, содержит несколько разделов, в том числе анкеты пользователей. Нужен человек, который согласен на постоянной основе работать над дизайном и юзабилити сервиса. Хорошо бы и верстку делал при необходимости. Ищется креативный человек, бонусы по заслугам.

13 лет назад
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер.

    Для постоянной, удаленной работы требуется дизайнер – растровик. Основная работа – дизайн сайтов, иногда обработка фотографий, иногда отрисовка интерфейсной части сайтов и др. (схем проездов, тизеров и др.). Основное требование: опыт (ссылка на ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются web-дизайнеры

    Требуются web-дизайнеры. Оплата попроектная. Высылайте резюме на [email protected]. Обязательно укажите опыт работы, навыки, ссылки на свои работы, примерную стоимость этих работ, контактные данные: скайп, icq, телефон, наиболее предпочтительный канал связи

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер сайтов для постоянного сотрудничества

    Требования к специалисту по дизайну сайтов, графики (фирменный стиль/лого/полиграфия) : - Наличие отличного портфолио; - Создающий великолепные макеты сайтов и т.д.; - Креативность мышления; - Ответственно подходящий к поставленной задаче; - Честность; - Исполнительность. Как и в чем ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер сайтов

    Веб-студия ищет специалистов в молодую развивающуюся команду на удаленную работу. Основными направлениями которой являются: создание сайтов, оптимизация, продвижение, сопровождение и тех.обслуживание. Требования к специалисту по дизайну сайтов (фирменный стиль/лого) - Креативность мышления. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Студия Андрея Ексарева ищет веб-дизайнера на постоянную работу. Обязательное знание программ: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер сайтов для постоянного сотрудничества

    Нужен человек - создающий великолепные макеты сайтов; - понимающий особенности графики под веб; - ответственно подходящий к поставленной задаче; - работающий на результат; - умеющий и желающий работать в команде; - умеющий читать и понимать задачи; - владеющий навыками тех дизайна. Задачи: - разработка ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер

    $1250

    На постоянную работу в г.СПБ в студию, занимающуюся созданием и продвижением сайтов требуется web-дизайнер. Описание работы: 1.дизайн сайтов 2.дизайн графических элементов сайта (иконки,композиции,коллажи) 3.логотипы,баннеры 4.фирменный стиль Требования: профессиональное знание программ: Photoshop, CorelDRAW, Flash опыт отрисовки веб-сайтов с нуля з/п до 40 000р. Условия работы: работа в ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист с навыками работы с графич. редакторами

    Что требуется делать? Я говорю, что нужно нарисовать в формате сайта, а вы создаете. Придумывать практически ничего не потребуется, я все скажу откуда взять, что куда подвинуть и где зелененькое заменить на синенькое. Какой-нибудь ориентир ваших расценок ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер на удалённую работу в студию.

    Здравствуйте, коллеги! Нужен талантливый дизайнер сайтов. Требования предельно просты, нужно уметь делать дизайн сайтов лучше чем это получается у меня :) Вот несколько примеров работ: http://dobresviato.com.ua http://www.nodak.com.ua http://lmhelp.com.ua http://sonata.wtmovie.com Оставляйте заявки, так же можете ваши предложения продублировать мне на почту [email protected] ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад