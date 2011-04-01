Дизайнер сервиса на постоянку

Что требуется делать? Я говорю, что нужно нарисовать в формате сайта, а вы создаете. Придумывать практически ничего не потребуется, я все скажу откуда взять, что куда подвинуть и где зелененькое заменить на синенькое. Какой-нибудь ориентир ваших расценок ...