Веб-дизайнер

Для постоянной, удаленной работы требуется дизайнер – растровик. Основная работа – дизайн сайтов, иногда обработка фотографий, иногда отрисовка интерфейсной части сайтов и др. (схем проездов, тизеров и др.). Основное требование: опыт (ссылка на ...
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Студия Андрея Ексарева ищет веб-дизайнера на постоянную работу. Обязательное знание программ: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel.
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