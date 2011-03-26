Нужен дизайнер на удалённую работу в студию.

Здравствуйте, коллеги!

Нужен талантливый дизайнер сайтов.

Требования предельно просты, нужно уметь делать дизайн сайтов лучше чем это получается у меня :)

Вот несколько примеров работ:

http://dobresviato.com.ua

http://www.nodak.com.ua

http://lmhelp.com.ua

http://sonata.wtmovie.com

Оставляйте заявки, так же можете ваши предложения продублировать мне на почту [email protected] в следующем формате:

1) Имя, возраст, город, контакты, ссылка на ваш профайл на фриланс биржах.

2) Ссылки на ваши работы, которые лучше приведенных примеров.

3) Цена или вилка цен на типовые работы (можно с примерами на вашем портфолио).

4) Условия работы (постановка задач, количество вариантов, средние сроки, этапы оплаты и другие особенности).

Что предлагаем мы: примерно один-два заказа в один-два месяца, тех. задание по проекту, иногда примеры сайтов что нравится клиенту, развернутые комментарии к задачам, творческую свободу в рамках тз и тд.

Спасибо за Ваши предложения.