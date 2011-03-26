Нужен дизайнер на удалённую работу в студию.

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки508 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, коллеги!

Нужен талантливый дизайнер сайтов.

Требования предельно просты, нужно уметь делать дизайн сайтов лучше чем это получается у меня :)

Вот несколько примеров работ:

http://dobresviato.com.ua

http://www.nodak.com.ua

http://lmhelp.com.ua

http://sonata.wtmovie.com

Оставляйте заявки, так же можете ваши предложения продублировать мне на почту [email protected] в следующем формате:

1) Имя, возраст, город, контакты, ссылка на ваш профайл на фриланс биржах.

2) Ссылки на ваши работы, которые лучше приведенных примеров.

3) Цена или вилка цен на типовые работы (можно с примерами на вашем портфолио).

4) Условия работы (постановка задач, количество вариантов, средние сроки, этапы оплаты и другие особенности).

Что предлагаем мы: примерно один-два заказа в один-два месяца, тех. задание по проекту, иногда примеры сайтов что нравится клиенту, развернутые комментарии к задачам, творческую свободу в рамках тз и тд.

Спасибо за Ваши предложения.

13 лет назад
fotofeel
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер.

    Для постоянной, удаленной работы требуется дизайнер – растровик. Основная работа – дизайн сайтов, иногда обработка фотографий, иногда отрисовка интерфейсной части сайтов и др. (схем проездов, тизеров и др.). Основное требование: опыт (ссылка на ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проектировщик пользовательского интерфейса

    Крупная компания приглашает на постоянную работу в офисе опытных веб-дизайнеров/проектировщиков пользовательского интерфейса. Требования к кандидатам: опыт работы по разработке интерфейсов или веб-сайтов не менее 2 лет, опыт разработки прикладных веб-приложений, знание инструментов Adobe CS (Fireworks, PhotoShop, ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер сайта в новый большой проект

    Требуется дизайнер сайта в новый большой проект. Создание флеш-дизайна высокого качества. Оплата сдельная,договорная. В случае заинтересованности, просьба выслать образцы своих работ на [email protected] тел. 067-2185860, Роман.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер на сдельную работу

    Для небольшого, но периодического объёма работ требуется дизайнер с симпатичным порфтолио. Рассматриваются НЕдорогие кандидаты. Присылайте ссылки на ваши работы.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты, дизайнеры

    ЗАО компания “ХАЙЕР” (г. Москва), работающая в сфере информационных технологий (IT) и в области веб-разработок, приглашает к сотрудничеству программистов, дизайнеров и других талантливых людей, умеющих работать в команде, живущих в ногу со временем, кто не боится ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем веб-программиста

    Ищем дизайнера для нашей команды по работе с шаблонами на сайте . -Нужны знания PHP,HTML,JavaScript -эти навыки хотя бы должны быть базовыми . Желательно девушку(женщина) Либо парней старше 29+

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб дизайнер в офис, Симферополь

    $1000

    Требуется веб дизайнер адекватный, способный воспринимать аргументированную критику. На $600-$800 в зависимости от уровня на пробный период. Потом по результатам пробного периода. Обязательно наличие портфолио, свидетельствующего о хороших навыках, понимании юзабилити интерфейсов и функциональности дизайна ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно! Ответственный дизайнер!

    $500

    Срочно! Нужен ответственный и грамотный дизайнер, который будет постоянно на связи. Связь в icq - с 9 до вечера. Портфолио обязательно! Быстрый дизайн сайтов (2-3 проекта в неделю). Бюджет - до 500$ за каждую работу. Первый проект - выполнить сегодня ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер на полставки в офис, Москва

    Компания-разработчик веб-систем ищет веб-дизайнера для постоянной работы в офисе. Условия: • Занятость 20 часов в неделю, гибкий график. • Оплата: оклад (обсуждается по итогам собеседования) + оплата сверхурочных • Оформление по ТК РФ • ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер

    Для свежих /креативных и профессиональных web-дизайнеров . Предлагаем работу в команде где нацеленность на результат и с удовольствием в процессе, готовность и желание постоянно развиваться, умение работать в команде и объяснить свои гениальные идеи наша ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад