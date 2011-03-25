Требуется дизайнер сайта в новый большой проект

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Требуется дизайнер сайта в новый большой проект. Создание флеш-дизайна высокого качества. Оплата сдельная,договорная. В случае заинтересованности, просьба выслать образцы своих работ на [email protected]

тел. 067-2185860, Роман.

13 лет назад
admiralo
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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