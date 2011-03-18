Web-дизайнер

Для свежих /креативных и профессиональных web-дизайнеров . Предлагаем работу в команде где нацеленность на результат и с удовольствием в процессе, готовность и желание постоянно развиваться, умение работать в команде и объяснить свои гениальные идеи наша работа. Запись на собеседование после наших впечатлений от вашего и портфолио на e-mail: [email protected]