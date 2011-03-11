Web-дизайнер

Для ребрендинга существующего и разработки новых собственных интернет проектов требуется веб дизайнер. Возможно официальное трудоустройство (налоги, запись в трудовой, контракт) для проживающего в России и Соцпакет! Стабильная зарплата на банковскую карту. Удаленное рабочее место (взаимодействие с командой ...
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Нужен для удаленной постояной работы веб-дизайнер. Только с Украины. Обязательно постоянно в рабочее время должен быть в сети, и на связи по тел.
Обязательно портфолио работ.
Зарплата в месяц - 3000 грн.
Примерный объем в месяц - 2-6 работ.
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