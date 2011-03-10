Веб-дизайнеры

Требуется Дизайнер Веб-Сайтов. На три новых проекта, и один доработать Обязательная первая встреча в офисе заказника. Возможна работа на дому с отчетом в офисе. Или в Офисе заказчика м. Тульская. Оплата ...
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Веб-дизайн компания, которая специализируется в предоставлении эффективных веб-служб в Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, в Соединенных Штатах и в округе Ланкашир в Великобритании, ищет партнеров, которые заинтересованы в долгосрочном, плодотворном сотрудничестве. Рынки ,в которые наша компания работает, как известно, относительно щедро платят и предлагают веб-дизайнерам и фирмам гораздо более стабильную работа. На начальной стадии, мы ищем, дизайнера, группу дизайнеров или веб-компанию, способных конструировать небольшые, веб-сайты основанные на HTML, которые должны иметь уникальный дизайн, FLASH может быть необходимым. Другие навыки программирования высоко ценятся, (таких как PHP, MySQL, JavaScript, Perl и т.д.), однако мы не ожидаем, что вы будете с самого начала работать на те проекты, в которых понадобиться навыки програмирования.
Web design company which is specializing in delivering efficient web services in New Jersey, New York, and Connecticut area in the United States and in Lancashire county in the United Kingdom, is looking for partners who are interested in long term, productive cooperation. Markets which our company operates in are known to be relatively generously paying and offering web designers and firm much more stable job. On the beginning stages what we are looking for is a designer, group of designers or a web company, capable of designing small, html based web sites, which need to have unique design, flash might be necessary as well. Other coding skills are highly appreciated, (such as php, mysql, javascript, perl, etc.) however we do not anticipate you to be taking over such projects on the beginning stages.
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