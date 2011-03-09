Дизайнер сайтов

Приглашаем в веб-студию дизайнера на удаленную работу. Наш сайт www.webmaster31.ru. Присылайте свои предложения на наш электронный ящик [email protected]. В ближайшее время мы рассмотрим наиболее интересные из них и свяжемся с Вами. Укажите примеры работ (если ...
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Требуется Дизайнер Веб-Сайтов. На три новых проекта, и один доработать
Обязательная первая встреча в офисе заказника. Возможна работа на дому с отчетом в офисе. Или в Офисе заказчика м. Тульская. Оплата при собеседование. Высокая.
Просьба высылать
1) опыт
2) ожидаемые условия оплаты - месяц - 1 страница работы
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