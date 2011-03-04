Нужен дизайнер на постоянную работу (удаленно)

$500
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки582 просмотра
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Нужен дизайнер для работы на постоянной основе (Молдова). Возможна удаленная работа

Что мы предлагаем?

График работы: с 9-и до 18.00 - час на обед в удобное для Вас время (если надо то выделим и полтора часа)

З.П. от 400$ до 600$. (по результатам собеседования)

Выходные суббота, воскресенье + праздники.

Город: Кишинев.

Контакты: 069405042 (Юра) icq=394375320 skype:muzikplay

При удаленной работе нужно чтобы дизайнер всегда был "на связи" чтобы в случае необходимости его можно было всегда найти. Если хотите работать на постоянной основе удаленно выложите свои примеры работ и приемлемый для вас график работы.

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13 лет назад
iurams
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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