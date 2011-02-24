Web-дизайнер - аутсорсинг

Требуется веб-дизайнер для длительного сотрудничества. Обязанности. - составление дизайн-макетов сайтов; Требования. - владение графическими программами (любыми удобными для выполнения заданий - Photoshop, CorelDraw и т.д.); - чувство стиля; - умение составлять именно макеты сайтов; - представление о вёрске (самой вёрсткой вам заниматься ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу, в штат удаленно:
Профессиональный web-дизайнер - спец. образование, опыт от 2 лет
наличие портфолио обязательно
Желателен опыт создания веб-интерфейсов и умение делать макеты в разных стилистиках.
Даже небольшой опыт в айдентике также будет большим преимуществом для кандидата.
1 тестовое задание - макет простого, минималистического сайта (если тест пройден - макет засчитывается в оплачиваемое рабочее время).
Исп. срок -1 месяц
Предложения с резюме и ссылкой на портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на avs999 собака яндекс ру
В письме НЕОБХОДИМО сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц.
Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.
График 8х5 (180 рабочих часов в месяц) - гибкий по согласованию.
Устное обсуждение проектов в скайпе -ОБЯЗАТЕЛЬНО
PS
интересует ТОЛЬКО з/платная схема а не гонорары попроектно
на таковые я всегда могу выбрать человека по тендеру
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