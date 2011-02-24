Web-дизайнер - аутсорсинг

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок528 просмотров
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На постоянную работу, в штат удаленно:

Профессиональный web-дизайнер - спец. образование, опыт от 2 лет

наличие портфолио обязательно

Желателен опыт создания веб-интерфейсов и умение делать макеты в разных стилистиках.

Даже небольшой опыт в айдентике также будет большим преимуществом для кандидата.

1 тестовое задание - макет простого, минималистического сайта (если тест пройден - макет засчитывается в оплачиваемое рабочее время).

Исп. срок -1 месяц

Предложения с резюме и ссылкой на портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на avs999 собака яндекс ру

В письме НЕОБХОДИМО сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц.

Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.

График 8х5 (180 рабочих часов в месяц) - гибкий по согласованию.

Устное обсуждение проектов в скайпе -ОБЯЗАТЕЛЬНО

PS

интересует ТОЛЬКО з/платная схема а не гонорары попроектно

на таковые я всегда могу выбрать человека по тендеру

13 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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