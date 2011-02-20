Дизайнер сайтов в офис м. Серпуховская

Требуется веб-дизайнер для длительного сотрудничества. Обязанности. - составление дизайн-макетов сайтов; Требования. - владение графическими программами (любыми удобными для выполнения заданий - Photoshop, CorelDraw и т.д.); - чувство стиля; - умение составлять именно макеты сайтов; - представление о вёрске (самой вёрсткой вам заниматься ...
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Компания Premiara Design ищет веб-дизайнера в офис. Не удалёнка!
Обязанности:
1. Прототипирование сайтов
2. Создание дизайн-макетов сайта
3. Большой плюс - умение верстать свои макеты
Требования:
1. Опыт от 2 лет
2. Портфолио с живыми сайтами
3. Москва
4. Не удалённо, только офис
С нас:
1. Офис м. Серпуховская
2. Компьютер iMac (или windows, если удобнее)
3. Зарплата по результатам собеседования - от 25000 до 50000 рублей
4. Много интересных проектов в команде
Звоните: 8 499 2378065
Пишите: [email protected]
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