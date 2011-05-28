Веб-дизайнер к сотрудничеству в студию

Ищем веб-дизайнеров для большого количества проектов. Работа удаленная и долгосрочная. Дизайнеры могут проживать в любом городе. Рабочий язык английский. Пожалуйста, заинтересованные ребята, вышлите на английском языке презентационное письмо о себе, добавьте Ваши интернет-контакты, приложите СV, ...