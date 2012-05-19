Веб-дизайнер

$500
Дизайн сайтовЗакрыт56 заявок578 просмотров
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Требуется веб-дизайнер для длительного сотрудничества.

Обязанности.

- составление дизайн-макетов сайтов;

Требования.

- владение графическими программами (любыми удобными для выполнения заданий - Photoshop, CorelDraw и т.д.);

- чувство стиля;

- умение составлять именно макеты сайтов;

- представление о вёрске (самой вёрсткой вам заниматься не придётся).

12 лет назад
mCalf
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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