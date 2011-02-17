Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется дизайнер. Задачи которые требуется решать: - Проработка концептуальной структуры дизайна на фазе постановки задачи; - Разработка прототипов дизайна; - Согласование деталей и фиксация подходящего прототипа для реализации дизайн макета; - Реализация ...
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Нужен дизайнер для личного общения т.к. излагать мысли в письменном виде мне трудно.
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