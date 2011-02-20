Требуется опытный дизайнер сайтов

Компания Premiara Design ищет веб-дизайнера в офис. Не удалёнка! Обязанности: 1. Прототипирование сайтов 2. Создание дизайн-макетов сайта 3. Большой плюс - умение верстать свои макеты Требования: 1. Опыт от 2 лет 2. Портфолио с живыми сайтами 3. Москва 4. Не удалённо, только офис С нас: 1. ...