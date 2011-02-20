Требуется опытный дизайнер сайтов

Требуется веб-дизайнер для длительного сотрудничества. Обязанности. - составление дизайн-макетов сайтов; Требования. - владение графическими программами (любыми удобными для выполнения заданий - Photoshop, CorelDraw и т.д.); - чувство стиля; - умение составлять именно макеты сайтов; - представление о вёрске (самой вёрсткой вам заниматься ...
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Требуется дизайнер сайтов на постоянную удаленную работу.
Создание сайтов различных тематик, без верстки, только PSD.
Требования:
Умение создавать современные дизайны
Способность самостоятельно выразить в дизайне описанную идею, без ТЗ
Креативность и творческий подход.
Ответственность и серьезное отношение к делу.
Доступность онлайн 5 дней в неделю.
На испытательный срок зарплата 1000$
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