Требуется опытный дизайнер сайтов

$1500
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок567 просмотров
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Требуется дизайнер сайтов на постоянную удаленную работу.

Создание сайтов различных тематик, без верстки, только PSD.

Требования:

Умение создавать современные дизайны

Способность самостоятельно выразить в дизайне описанную идею, без ТЗ

Креативность и творческий подход.

Ответственность и серьезное отношение к делу.

Доступность онлайн 5 дней в неделю.

На испытательный срок зарплата 1000$

13 лет назад
Voronik
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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