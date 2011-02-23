Web-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Суть работы: разработка дизайн-макетов сайтов. Отрисовка отдельных изображений.

Необходимые навыки:

Владение Photoshop, CorelDraw

Интересные дизайнерские решения

Представление о веб-верстке, приветствуются знания html и css

Дополнительные требования:

Опыт работы в сфере веб-разработок

Портфолио

13 лет назад
UCOZMEDIA
Элина 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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