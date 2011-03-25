Компания uCoz работает на интернет-рынке более пяти лет. Основной разработкой компании является одноименный веб-сервис по созданию сайтов, пользующийся популярностью во многих странах. В русскоязычном сегменте сети является абсолютным лидером в своей нише. За время своего существования сервис удостоился не только признания рядовых пользователей, но и стал лауреатом нескольких престижных интернет премий.

На сегодня uCoz team - это 50 молодых и увлеченных своим делом человек, офисы в России и Украине, а так же некоторое количество удаленных сотрудников. На данный момент uCoz имеет 13 языковых локализаций и продолжает распространяться.