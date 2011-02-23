Web-дизайнер

Что необходимо будет делать: управлять командой дизайнеров из 3 человек. Основная работа связана с дизайном сайтов и разработкой фирменного стиля. В первую очередь рассматриваются кандидаты работавшие длительный период на должности дизайнера в компания с аналогичным профилем. Обязательно: — ...