Требуется web-дизайнер

Требуется дизайнер-верстальщик для проектов под LiveStreet. Знание и опыт работы с LiveStreet желателен + портфолио. Работа сдельная с перспективой постоянной занятости в офисе в Санкт-Петербурге. Проживание в СПб будет вашим преимуществом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер для работы с порталом: дизайн внутренних страниц, иконки, flash-баннеры, графика.
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