Веб-студии требуется дизайнер на удаленную работу

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаем в веб-студию дизайнера на удаленную работу. Наш сайт www.webmaster31.ru. Присылайте свои предложения на наш электронный ящик [email protected]. В ближайшее время мы рассмотрим наиболее интересные из них и свяжемся с Вами. Укажите примеры работ (если их нет, уровень на который можно рассчитывать), укажите сроки для разных по сложности проектов. Сумму вознаграждения от и до.

Тем кто ответил на объявление размещенное на http://www.free-lance.ru/projects/?pid=648488&f=webmaster31

пожалуйста не отвечайте, мы рассмотрим Вашу кандидатуру в ближайшее время.

С уважением, Сергей Стародумов.

Директор ООО "Веб-Мастер 31"

8(904)095-76-93

13 лет назад
webmaster31
Сергей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется веб-дизайнер на удаленную работу

    Требуется веб-дизайнер на удаленную работу Веб-студии из г.Чебоксары на постоянную УДАЛЕННУЮ работу требуется веб-дизайнер. Требования: - опыт работы, - ответственность, - наличие портфолио, - творческое мышление Функции: - дизайн сайтов - разработка логотипов - разработка фирменного стиля Условия работы: - работа удаленно, - оплата сразу после ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер на постоянное сотрудничество

    Нужен дизайнер на выполнение разовых проектов. По мере возможности нахожу клиентов для создания сайтов. Доход по палам. Сейчас уже есть один заказчик и нужно будет сделать дизайн для сайта компании занимающейся недвижимостью (за этот сайт ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер

    $1100

    Требования: Отличное знание Photoshop и вёрстка Портфолио демонстрирующее ваш опыт работы в коммерческих проектах Обязанности: Смена дизайна на веб сайте и вёрстка Условия: 35000 руб. за качественный дизайн Скидка работникам на приобретаемую продукцию

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер на постоянную работу (удаленно)

    $500

    Нужен дизайнер для работы на постоянной основе (Молдова). Возможна удаленная работа Что мы предлагаем? График работы: с 9-и до 18.00 - час на обед в удобное для Вас время (если надо то выделим и полтора часа) З.П. от ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Ищем веб-дизайнера для работы в офисе. Город Кировоград. Наличие портфолио обязательно. Уровень оплаты обсуждается индивидульно.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер (+- верстальщик) для проектов LiveStreet

    Требуется дизайнер-верстальщик для проектов под LiveStreet. Знание и опыт работы с LiveStreet желателен + портфолио. Работа сдельная с перспективой постоянной занятости в офисе в Санкт-Петербурге. Проживание в СПб будет вашим преимуществом.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер сайтов

    $250

    Здравствуйте Уважаемые дизайнеры. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ!!! Нужен человек который умеет работать с текстом (информационный дизайн). Красивые картинки не нужны! Только работа с текстом. оставляйте свои координаты будем работать. заранее благодарю

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад