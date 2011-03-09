Веб-студии требуется дизайнер на удаленную работу

Приглашаем в веб-студию дизайнера на удаленную работу. Наш сайт www.webmaster31.ru. Присылайте свои предложения на наш электронный ящик [email protected]. В ближайшее время мы рассмотрим наиболее интересные из них и свяжемся с Вами. Укажите примеры работ (если их нет, уровень на который можно рассчитывать), укажите сроки для разных по сложности проектов. Сумму вознаграждения от и до.

Тем кто ответил на объявление размещенное на http://www.free-lance.ru/projects/?pid=648488&f=webmaster31

пожалуйста не отвечайте, мы рассмотрим Вашу кандидатуру в ближайшее время.

С уважением, Сергей Стародумов.

Директор ООО "Веб-Мастер 31"

8(904)095-76-93